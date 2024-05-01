Казила Киприян Сазоньевич 16.09.1819 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Казила Киприян Сазоньевич

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

16.09.1819 ст.

Дата смерти

01.01.1843 ст.

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
16.09.1819 ст.

Отец: Казила Сазон Данилович

Мать: Казила Дарья Агеевна

Очкино, Сумська область
Крещение
19.09.1819 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемником был оному младенцу о Святого Крещения крестьянин Никита Мартинов сын Кривобок.
Смерть
01.01.1843 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: натуральная болезнь.
Похороны
03.01.1843 ст.
Очкино, Сумська область
Похоронен на приходском кладбище.

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