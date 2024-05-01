Казила Киприян Сазоньевич
Место рождения
Дата рождения16.09.1819 ст.
Дата смерти01.01.1843 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1819 ст.
Отец: Казила Сазон Данилович
Мать: Казила Дарья Агеевна
Крещение
19.09.1819 ст.
Восприемником был оному младенцу о Святого Крещения крестьянин Никита Мартинов сын Кривобок.
Смерть
01.01.1843 ст.
Причина смерти: натуральная болезнь.
Похороны
03.01.1843 ст.
Похоронен на приходском кладбище.