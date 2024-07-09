Акинфиева Анна Федоровна 01.02.1877 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Акинфиева Анна Федоровна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.02.1877 ст.

Дата смерти

10.02.1877 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
01.02.1877 ст.

Отец: Акинфиев Акинфов Отифьев Федор Яковлевич

Мать: Акинфиева Екатерина Кузьминична / Козьминична

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 02.02.1877 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Михаил Яковлевич и Евдокея Яковлевна [А... Показать все
Смерть
10.02.1877 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 12.02.1877 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 9 дней причина - от молочницы Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уе... Показать все

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