Акинфиева Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения01.02.1877 ст.
Дата смерти10.02.1877 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
01.02.1877 ст.
дата крещения - 02.02.1877 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Михаил Яковлевич и Евдокея Яковлевна [А... Показать все
Смерть
10.02.1877 ст.
дата погребения - 12.02.1877 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 9 дней причина - от молочницы Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уе... Показать все