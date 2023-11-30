Тищенков Михаил Михайлович
мужской, родился 20.12.1974
ОтецТищенков Михаил Михайлович26.07.1950 г.р.
МатьТищенкова (Котлова) Раиса Сергеевна03.02.1954 г.р.
Супруги
Тищенкова (Павлова) Татьяна викторовна20.02.1975 г.р.
Дети
Тищенков Никита Михайлович04.02.1999 г.р.
Тищенков Ярослав Михайлович02.12.2010 г.р.
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Рождение
20.12.1974
Бракосочетание
01.08.1998
Рождение ребёнка
04.02.1999
Сын: Тищенков Никита Михайлович
Мать ребёнка: Тищенкова (Павлова) Татьяна викторовна
Рождение ребёнка
02.12.2010
Сын: Тищенков Ярослав Михайлович
Мать ребёнка: Тищенкова (Павлова) Татьяна викторовна