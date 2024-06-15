Дадыкин Федор Тимофеев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дадыкин Федор Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дадыкина Анна Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Малыгина (Дадыкина) Марья Федоровна

Мать ребёнка: Дадыкина Анна Павловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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