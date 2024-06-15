Дадыкин Федор Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дадыкина Анна Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Малыгина (Дадыкина) Марья Федоровна
Мать ребёнка: Дадыкина Анна Павловна