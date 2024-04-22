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Полянская Евдокия Леонтьевна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

28.02.1901

Дата смерти

03.04.1902

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1901

Отец: Полянский Леонтий Константинович

Мать: Полянская -- Евдокия Егоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
03.04.1902
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
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