Зелянин Василий Михайлович
Место рожденияХолмогорский район, Архангельская область, Российская Федерация
Дата рождения03.04.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1950
Списки избирателей Архангельской области | Электронная база данных Cronos
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Место работы: ОАО Архангельский ЦБК
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Смерть
Неизвестно