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Зелянин Василий Михайлович

Место рождения

Холмогорский район, Архангельская область, Российская Федерация

Дата рождения

03.04.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1950

Отец: Зелянин Михаил Николаевич

Мать: Зелянина (Семанова) Мария Алексеевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область
Место работы: ОАО Архангельский ЦБК
Место жительства
Неизвестно
Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно
Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область

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