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Прасковья Иванова

Место рождения

село Оброчное, Алатырский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1738 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремей Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Юловка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762

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