Прасковья Иванова
Место рождениясело Оброчное, Алатырский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еремей Степанов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Юловка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762