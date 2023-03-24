Кузьмина Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1794

Муж: Кузьмин Василий Данилович

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Кузьмин Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Кузьмин Василий Данилович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Кузьмин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кузьмин Василий Данилович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Кузьмин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Кузьмин Василий Данилович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Кузьмин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Кузьмин Василий Данилович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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