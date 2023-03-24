Кузьмина Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1794
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Кузьмин Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Кузьмин Василий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Кузьмин Василий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Кузьмин Василий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Кузьмин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Кузьмин Василий Данилович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно