Мельникова Любовь
Место рожденияПензенская обл.
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Анастасия
Отец ребёнка: Мельников Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Александр
Рождение ребёнка
Около 1980
Дочь: (Мельникова) Елена
Отец ребёнка: Мельников Александр
Пенза, город Пенза, Пензенская область