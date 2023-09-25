Мельникова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Любовь

Место рождения

Пензенская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Анастасия

Отец ребёнка: Мельников Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Александр

Рождение ребёнка
Около 1980

Дочь: (Мельникова) Елена

Отец ребёнка: Мельников Александр

Пенза, город Пенза, Пензенская область

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