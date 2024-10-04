Федор Матвеев Около 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федор Матвеев

Место рождения

Заозерье, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Заозерье, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Григорий Федоров

Мать ребёнка: не указана

Заозерье, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Баскова Авдотья (Евдокия) Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Заозерье, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Катерина Федорова

Мать ребёнка: не указана

Заозерье, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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