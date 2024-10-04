Федор Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Григорий Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Баскова Авдотья (Евдокия) Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Катерина Федорова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно