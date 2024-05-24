Скородумова (-) Феодосия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скородумова (-) Феодосия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скородумов Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
1915 ст.

Дочь: Крутикова (Скородумова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Скородумов Иван Лукьянович

Фроловка, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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