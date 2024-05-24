Скородумова (-) Феодосия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915 ст.
Дочь: Крутикова (Скородумова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Скородумов Иван Лукьянович
Фроловка, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно