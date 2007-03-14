Горелая (Горлова) Анна Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1915
Дата смерти14.03.2007
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1915
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Горелый Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
1947
Сын: Горелый Василий Михийлович
Отец ребёнка: Горелый Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Горелый Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Горелый Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
02.09.1952
Дочь: Злыднева (Горелая) Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Горелый Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: Горелый Михаил Илларионович
Смерть
14.03.2007