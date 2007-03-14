Горелая (Горлова) Анна Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорелая (Горлова) Анна Фроловна

Горелая (Горлова) Анна Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1915

Дата смерти

14.03.2007

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1915

Отец: Горлов Фрол Яковлевич

Мать: Горлова (Платковская) Акулина Яковлевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Горелый Иван Михайлович

Отец ребёнка: Горелый Михаил Илларионович

Рождение ребёнка
1947

Сын: Горелый Василий Михийлович

Отец ребёнка: Горелый Михаил Илларионович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Горелый Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Горелый Михаил Илларионович

Рождение ребёнка
02.09.1952

Дочь: Злыднева (Горелая) Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Горелый Михаил Илларионович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Горелый Федор Михайлович

Отец ребёнка: Горелый Михаил Илларионович

Смерть
14.03.2007

Мы используем куки для улучшения работы сайта.