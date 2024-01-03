Горлов Фрол Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорлов Фрол Яковлевич

Горлов Фрол Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горлов Яков Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горлова Екатерина Фролловна

Мать ребёнка: Горлова (Платковская) Акулина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горлова Анастасия Фролловна

Мать ребёнка: Горлова (Платковская) Акулина Яковлевна

Рождение ребёнка
25.12.1915

Дочь: Горелая (Горлова) Анна Фроловна

Мать ребёнка: Горлова (Платковская) Акулина Яковлевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.