Горлов Фрол Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горлов Яков Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горлова Екатерина Фролловна
Мать ребёнка: Горлова (Платковская) Акулина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горлова Анастасия Фролловна
Мать ребёнка: Горлова (Платковская) Акулина Яковлевна
Рождение ребёнка
25.12.1915
Дочь: Горелая (Горлова) Анна Фроловна
Мать ребёнка: Горлова (Платковская) Акулина Яковлевна
Смерть
Неизвестно