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Ванюрхин Григорий Михаилов

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.01.1903 ст.

Дата смерти

29.08.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1903 ст.

Отец: Ванюрхин Михаил Зотов

Мать: Ванюрхина (Спирчина) Мария Абрамовна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовка крестьянин Михаил Зотов Павлов и законная жена его Мария Авроамова,оба православные
Крещение
25.01.1903 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Филимон Авраамов Спирчин и села Шакшина крестьянская жена Евфросиния Николаева
Смерть
29.08.1904 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой Деревни Нератовки крестьянина Михаила Зотова сын Григорий (9 мес)

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