Ванюрхин Григорий Михаилов
Место рождения
Дата рождения24.01.1903 ст.
Дата смерти29.08.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1903 ст.
Деревни Нератовка крестьянин Михаил Зотов Павлов и законная жена его Мария Авроамова,оба православные
Крещение
25.01.1903 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Филимон Авраамов Спирчин и села Шакшина крестьянская жена Евфросиния Николаева
Смерть
29.08.1904 ст.
от младенческой Деревни Нератовки крестьянина Михаила Зотова сын Григорий (9 мес)