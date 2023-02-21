Мать — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мать

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Добавил:

ВГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Отец

Мать: Мать

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: мать

Отец ребёнка: Отец

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