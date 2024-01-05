Шаблий любовь семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаблий любовь семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1940

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1940

Отец: Харьков семен семенович

Мать: Харькова мария игнатьевна

Рождение ребёнка
29.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Советское, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
03.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Советское, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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