Шаблий любовь семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1940
Отец: Харьков семен семенович
Рождение ребёнка
29.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности