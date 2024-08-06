Возможно Антоненко Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антоненко Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1861
Сын: Чумак Михаил Семенов
Отец ребёнка: Чумак Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
17.03.1866
Отец ребёнка: Чумак Семён Григорьевич
Дягова, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно