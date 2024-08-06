Возможно Антоненко Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Возможно Антоненко Параскева Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антоненко Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1861

Сын: Чумак Михаил Семенов

Отец ребёнка: Чумак Семён Григорьевич

Рождение ребёнка
17.03.1866

Сын: Чумак Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Чумак Семён Григорьевич

Дягова, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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