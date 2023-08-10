Беклемищев Ал (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беклемищев Ал (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беклемищева Лидия Ал (?)

Мать ребёнка: Беклемищева (Андреева) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костоварова Мария Ал (?)

Мать ребёнка: Беклемищева (Андреева) Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беклемищева (Андреева) Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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