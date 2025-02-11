Нестеров Герасим Сергеев 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Нестеров Герасим Сергеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1827, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 14.12.1902, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Марфа Васильева1798 г.р.
Отец
Сергей Семёнов1798 г.р.
Супруги
(Агафья Алексеева) Агафья Тимофеева / Агафья Алексеева1826 г.р.
Дети
Степанида Герасимова1849 г.р.
Нестеров Герасим Герасимович1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Сергей Семёнов

Мать: Марфа Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Агафья Алексеева) Агафья Тимофеева / Агафья Алексеева

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Степанида Герасимова

Мать ребёнка: (Агафья Алексеева) Агафья Тимофеева / Агафья Алексеева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

111

Рождение ребёнка
1852

Сын: Нестеров Герасим Герасимович

Мать ребёнка: (Агафья Алексеева) Агафья Тимофеева / Агафья Алексеева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Паляева (Нестерова) Наталья Герасимова

Мать ребёнка: (Агафья Алексеева) Агафья Тимофеева / Агафья Алексеева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Нестеров Яков Герасимов

Мать ребёнка: (Агафья Алексеева) Агафья Тимофеева / Агафья Алексеева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

93

Смерть
14.12.1902
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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