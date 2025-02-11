Нестеров Герасим Сергеев
мужской, родился 1827, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 14.12.1902, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьМарфа Васильева1798 г.р.
ОтецСергей Семёнов1798 г.р.
Супруги
Дети
Степанида Герасимова1849 г.р.
Нестеров Герасим Герасимович1852 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Сергей Семёнов
Мать: Марфа Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Степанида Герасимова
Мать ребёнка: (Агафья Алексеева) Агафья Тимофеева / Агафья Алексеева
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1852
Сын: Нестеров Герасим Герасимович
Мать ребёнка: (Агафья Алексеева) Агафья Тимофеева / Агафья Алексеева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Паляева (Нестерова) Наталья Герасимова
Мать ребёнка: (Агафья Алексеева) Агафья Тимофеева / Агафья Алексеева
Рождение ребёнка
1856
Место жительства
1858
Смерть
14.12.1902