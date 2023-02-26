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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1770
Сын: Кодратий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Фёдоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Васса Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Фёдоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Дария Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Фёдоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1783
Дочь: Матрона Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Фёдоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1788
Дочь: Матрона Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Фёдоров