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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Кодратий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Фёдоров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Васса Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Фёдоров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Дария Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Фёдоров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1783

Дочь: Матрона Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Фёдоров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1788

Дочь: Матрона Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Фёдоров

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