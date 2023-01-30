Чеботарева (Скорова) Антонина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1960
Дочь: Киселева (Чеботарева) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Чеботарев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
31.12.1965
Сын: Чеботарев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Чеботарев Василий Васильевич