Чеботарева (Скорова) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарева (Скорова) Антонина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1935

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеботарев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
30.10.1960

Дочь: Киселева (Чеботарева) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Чеботарев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
31.12.1965

Сын: Чеботарев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Чеботарев Василий Васильевич

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