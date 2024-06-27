Уткин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУткин Владимир

Уткин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уткина Марина Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уткина Елена Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
Неизвестно

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