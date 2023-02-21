Кудинова Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергей
Рождение ребёнка
21.10.1906
Дочь: Минадора Харлампиевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кудинов Александр Харлампиевич
Рождение ребёнка
13.01.1913
Сын: Кудинов Пётр Харлампиевич
Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно