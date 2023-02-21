Кудинова Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудинова Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1906

Дочь: Минадора Харлампиевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кудинов Александр Харлампиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.01.1913

Сын: Кудинов Пётр Харлампиевич

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Каравай, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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