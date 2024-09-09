Бугрова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугрова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бугров Матвей Иванович

Отец ребёнка: Бугров ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лешукова (Бугрова) Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Бугров ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бугрова) Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Бугров ?

Смерть
Неизвестно

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