Бугрова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бугров ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лешукова (Бугрова) Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Бугров ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бугрова) Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Бугров ?
Смерть
Неизвестно