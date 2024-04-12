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Гаскин Евгений Веньяминович

Место рождения

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

27.09.1909

Дата смерти

03.01.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1909

Отец: Гаскин Вениамин Соломонович

Мать: не указана

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
19.07.1940

Дочь: Фролова Алла Евгеньевна

Мать ребёнка: Гаскина Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
28.06.1946

Дочь: Зиновкина Вера Евгеньевна

Мать ребёнка: Гаскина Антонина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаскина Антонина Михайловна

Смерть
03.01.1990
Брянск, город Брянск, Брянская область
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