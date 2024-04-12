Гаскин Евгений Веньяминович
Место рождения
Дата рождения27.09.1909
Дата смерти03.01.1990
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1909
Отец: Гаскин Вениамин Соломонович
Рождение ребёнка
19.07.1940
Дочь: Фролова Алла Евгеньевна
Мать ребёнка: Гаскина Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
28.06.1946
Дочь: Зиновкина Вера Евгеньевна
Мать ребёнка: Гаскина Антонина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1990
Брянск, город Брянск, Брянская область