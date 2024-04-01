Таня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1933 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: (Лузина) Нина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таня

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергей

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно

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