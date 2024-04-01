Таня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: (Лузина) Нина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таня
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергей
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно