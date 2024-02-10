Соколова Н И — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова Н И

Соколова Н И

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881 ст.

Сын: Соколов Иван Лукич

Отец ребёнка: Соколов Лука Платонович

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Дочь: Кудрявцева Анна Лукинична

Отец ребёнка: Соколов Лука Платонович

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Лука Платонович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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