Соколова Н И
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.
Сын: Соколов Иван Лукич
Отец ребёнка: Соколов Лука Платонович
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Дочь: Кудрявцева Анна Лукинична
Отец ребёнка: Соколов Лука Платонович
Бракосочетание
Неизвестно
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно