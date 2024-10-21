1 жена Герасима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: Яланин Костюнин Егор Герасимович
Отец ребёнка: Яланин Герасим Андреевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Еланин Григорий Герасимович
Отец ребёнка: Яланин Герасим Андреевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Аграфена Герасимовна
Отец ребёнка: Яланин Герасим Андреевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Сергей Герасимович
Отец ребёнка: Яланин Герасим Андреевич
Смерть
Неизвестно