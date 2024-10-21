1 жена Герасима Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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1 жена Герасима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яланин Герасим Андреевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Яланин Костюнин Егор Герасимович

Отец ребёнка: Яланин Герасим Андреевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1835

Сын: Еланин Григорий Герасимович

Отец ребёнка: Яланин Герасим Андреевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Аграфена Герасимовна

Отец ребёнка: Яланин Герасим Андреевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Сергей Герасимович

Отец ребёнка: Яланин Герасим Андреевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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