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Караков Егор Матвеев

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1706 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каракова Дарья Анисимова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Караков Павел Егоров

Мать ребёнка: Каракова Дарья Анисимова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: (Каракова) Вера Егорова

Мать ребёнка: Каракова Дарья Анисимова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Караков Осип Егоров

Мать ребёнка: Каракова Дарья Анисимова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: (Каракова) Настасья Егорова

Мать ребёнка: Каракова Дарья Анисимова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1750
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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