Караков Егор Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1705
Дата смерти1750
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каракова Дарья Анисимова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1722
Сын: Караков Павел Егоров
Мать ребёнка: Каракова Дарья Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: (Каракова) Вера Егорова
Мать ребёнка: Каракова Дарья Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Караков Осип Егоров
Мать ребёнка: Каракова Дарья Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: (Каракова) Настасья Егорова
Мать ребёнка: Каракова Дарья Анисимова
Смерть
1750