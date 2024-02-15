Колесник (Остапенко) Домникия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиДо 1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1811
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S4P-K?i=127&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
01.01.1812
Сын: Колесник-Артёменко Севастьян Макарович
Отец ребёнка: Колесник-Артёменко Макар Гаврилович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S7Q-R?i=439&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
08.11.1813
Дочь: Колесник-Артёменко Матрона Макаровна
Отец ребёнка: Колесник-Артёменко Макар Гаврилович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S7C-Q?i=447&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Колесник-Артёменко Трофим Макарович
Отец ребёнка: Колесник-Артёменко Макар Гаврилович
Рождение ребёнка
30.01.1820
Отец ребёнка: Колесник-Артёменко Макар Гаврилович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S5Y-B?i=248&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
До 1821