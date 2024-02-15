Колесник (Остапенко) Домникия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник (Остапенко) Домникия Ивановна

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

До 1821

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
22.01.1811

Муж: Колесник-Артёменко Макар Гаврилович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S4P-K?i=127&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
01.01.1812

Сын: Колесник-Артёменко Севастьян Макарович

Отец ребёнка: Колесник-Артёменко Макар Гаврилович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S7Q-R?i=439&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
08.11.1813

Дочь: Колесник-Артёменко Матрона Макаровна

Отец ребёнка: Колесник-Артёменко Макар Гаврилович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S7C-Q?i=447&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Колесник-Артёменко Трофим Макарович

Отец ребёнка: Колесник-Артёменко Макар Гаврилович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
30.01.1820

Сын: Колесник Игнат Макарович

Отец ребёнка: Колесник-Артёменко Макар Гаврилович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S5Y-B?i=248&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
До 1821
Валява, Черкаська область

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