(Лугинина) Наталья Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лугинина) Наталья Евсеева

(Лугинина) Наталья Евсеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лугинин Никон Анисимов

Место жительства
Неизвестно
Кабанское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Лугинин Петр Никонов

Отец ребёнка: Лугинин Никон Анисимов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.