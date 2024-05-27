(Лугинина) Наталья Евсеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кабанское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1835
Сын: Лугинин Петр Никонов
Отец ребёнка: Лугинин Никон Анисимов
Смерть
Неизвестно