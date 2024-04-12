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Рышков Константин Елисеев

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Рышков Елисей Васильев

Мать: Рышкова Пелагия

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.04.1813

Сын: Рышков Василий Константинов

Мать ребёнка: Рышкова (тюленева) Анна Егорова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1816

Дочь: Керкира Конмтантинова

Мать ребёнка: Рышкова (тюленева) Анна Егорова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.07.1817

Сын: Рышков Прокопий Констангтинов

Мать ребёнка: Рышкова (тюленева) Анна Егорова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.11.1819

Сын: Рышков Михаил Константинов

Мать ребёнка: Рышкова (тюленева) Анна Егорова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.11.1821

Сын: Рышков Иродион Константинов

Мать ребёнка: Рышкова (тюленева) Анна Егорова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.02.1824

Дочь: Павла Константинова

Мать ребёнка: Рышкова (тюленева) Анна Егорова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.02.1827

Сын: Рышков Харлампий Константинов

Мать ребёнка: Рышкова (тюленева) Анна Егорова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.05.1830

Дочь: Гликерия Константинова

Мать ребёнка: Рышкова (тюленева) Анна Егорова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рышкова (тюленева) Анна Егорова

Смерть
Неизвестно
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