Рышкова (Тюленева) (Тюленева) Анна Егорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Тюленев Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1813
Сын: Рышков Василий Константинов
Отец ребёнка: Рышков Константин Елисеев
Рождение ребёнка
03.01.1816
Дочь: Керкира Конмтантинова
Отец ребёнка: Рышков Константин Елисеев
Рождение ребёнка
07.07.1817
Сын: Рышков Прокопий Констангтинов
Отец ребёнка: Рышков Константин Елисеев
Рождение ребёнка
08.11.1819
Сын: Рышков Михаил Константинов
Отец ребёнка: Рышков Константин Елисеев
Рождение ребёнка
09.11.1821
Сын: Рышков Иродион Константинов
Отец ребёнка: Рышков Константин Елисеев
Рождение ребёнка
12.02.1824
Дочь: Павла Константинова
Отец ребёнка: Рышков Константин Елисеев
Рождение ребёнка
10.02.1827
Сын: Рышков Харлампий Константинов
Отец ребёнка: Рышков Константин Елисеев
Рождение ребёнка
19.05.1830
Дочь: Гликерия Константинова
Отец ребёнка: Рышков Константин Елисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно