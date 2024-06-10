Задворнова (Лаптева) Марфа Козмина 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Задворнова (Лаптева) Марфа Козмина

Место рождения

Шипуново, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

28.02.1881

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Шипуново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
30.07.1864

Дочь: Задворнова (Задворнова) Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Задворнов Сергей Данилов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.06.1865

Дочь: Задворнова (Задворнова) Ефросиния Сергеева

Отец ребёнка: Задворнов Сергей Данилов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
28.12.1866

Сын: Задворнов Иван Сергеев

Отец ребёнка: Задворнов Сергей Данилов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
02.03.1871

Дочь: Задворнова (Задворнова) Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Задворнов Сергей Данилов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
02.04.1872

Дочь: Задворнова (Задворнова) Ирина Сергеева

Отец ребёнка: Задворнов Сергей Данилов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
16.02.1874

Дочь: Задворнова (Задворнова) Дарья Сергеева

Отец ребёнка: Задворнов Сергей Данилов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.03.1878

Дочь: Задворнова (Задворнова) Дарья Сергеева

Отец ребёнка: Задворнов Сергей Данилов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
12.02.1880

Дочь: Задворнова (Задворнова) Агафья Сергеева

Отец ребёнка: Задворнов Сергей Данилов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
28.02.1881
Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область

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