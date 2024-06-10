Задворнова (Лаптева) Марфа Козмина
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти28.02.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1864
Дочь: Задворнова (Задворнова) Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Задворнов Сергей Данилов
Рождение ребёнка
20.06.1865
Дочь: Задворнова (Задворнова) Ефросиния Сергеева
Отец ребёнка: Задворнов Сергей Данилов
Рождение ребёнка
28.12.1866
Отец ребёнка: Задворнов Сергей Данилов
Рождение ребёнка
02.03.1871
Дочь: Задворнова (Задворнова) Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Задворнов Сергей Данилов
Рождение ребёнка
02.04.1872
Дочь: Задворнова (Задворнова) Ирина Сергеева
Отец ребёнка: Задворнов Сергей Данилов
Рождение ребёнка
16.02.1874
Дочь: Задворнова (Задворнова) Дарья Сергеева
Отец ребёнка: Задворнов Сергей Данилов
Рождение ребёнка
17.03.1878
Дочь: Задворнова (Задворнова) Дарья Сергеева
Отец ребёнка: Задворнов Сергей Данилов
Рождение ребёнка
12.02.1880
Дочь: Задворнова (Задворнова) Агафья Сергеева
Отец ребёнка: Задворнов Сергей Данилов
Смерть
28.02.1881