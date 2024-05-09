Растегаева Марина Николаевна 28.09.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
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Растегаева Марина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2009 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Растегаев Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
14.05.2009

Сын: Растегаев Богдан Андреевич

Отец ребёнка: Растегаев Андрей Владимирович

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