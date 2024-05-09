Растегаева Марина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Растегаев Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
14.05.2009
Сын: Растегаев Богдан Андреевич
Отец ребёнка: Растегаев Андрей Владимирович