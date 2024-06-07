Кулындышева Степанида Клементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Сын: Кулындышев Ларион Савинович
Отец ребёнка: Кулындышев Савин Ефимович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кулындышев Егор Савинович
Отец ребёнка: Кулындышев Савин Ефимович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Кулындышева Татьяна Савиновна
Отец ребёнка: Кулындышев Савин Ефимович
Смерть
Неизвестно