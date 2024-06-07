Кулындышева Степанида Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулындышева Степанида Клементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулындышев Савин Ефимович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Кулындышев Ларион Савинович

Отец ребёнка: Кулындышев Савин Ефимович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кулындышев Егор Савинович

Отец ребёнка: Кулындышев Савин Ефимович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Кулындышева Татьяна Савиновна

Отец ребёнка: Кулындышев Савин Ефимович

Смерть
Неизвестно

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