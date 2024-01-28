Воронкова (Щербакова) Екатерина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.2009
Дочь: Воронкова Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Воронков Алексей Анатольевич
Рождение ребёнка
08.07.2019
Дочь: Воронкова Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Воронков Алексей Анатольевич