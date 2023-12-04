Зарембо Евдокия Богдановна
Место рожденияБелоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти20.10.1902 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.01.1885 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.10.1885 ст.
Дочь: Зарембо Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Зарембо Яков Ефимович
Рождение ребёнка
15.08.1887 ст.
Отец ребёнка: Зарембо Яков Ефимович
Рождение ребёнка
07.08.1889 ст.
Отец ребёнка: Зарембо Яков Ефимович
Рождение ребёнка
06.06.1891 ст.
Дочь: Зарембо Ефимия Яковлевна
Отец ребёнка: Зарембо Яков Ефимович
Рождение ребёнка
12.11.1897 ст.
Дочь: Зарембо Матрёна Яковлевна
Отец ребёнка: Зарембо Яков Ефимович
Рождение ребёнка
11.09.1899 ст.
Отец ребёнка: Зарембо Яков Ефимович
Смерть
20.10.1902 ст.