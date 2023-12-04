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Зарембо Евдокия Богдановна

Место рождения

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

20.10.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
13.01.1885 ст.

Муж: Зарембо Яков Ефимович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.10.1885 ст.

Дочь: Зарембо Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Зарембо Яков Ефимович

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.08.1887 ст.

Сын: Зарембо Демид Яковлевич

Отец ребёнка: Зарембо Яков Ефимович

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.08.1889 ст.

Сын: Зарембо Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Зарембо Яков Ефимович

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.06.1891 ст.

Дочь: Зарембо Ефимия Яковлевна

Отец ребёнка: Зарембо Яков Ефимович

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.11.1897 ст.

Дочь: Зарембо Матрёна Яковлевна

Отец ребёнка: Зарембо Яков Ефимович

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.09.1899 ст.

Сын: Зарембо Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Зарембо Яков Ефимович

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
20.10.1902 ст.
Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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