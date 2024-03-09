Ананьев Фотий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев Фотий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Ананьев Илья Фотиев

Мать ребёнка: Ананьева Мавра Яковлева

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ананьева Агриппина Фотиева

Мать ребёнка: Ананьева Мавра Яковлева

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ананьева Марфа Фотиева

Мать ребёнка: Ананьева Мавра Яковлева

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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