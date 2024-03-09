Ананьев Фотий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ананьев Илья Фотиев
Мать ребёнка: Ананьева Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ананьева Агриппина Фотиева
Мать ребёнка: Ананьева Мавра Яковлева
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ананьева Марфа Фотиева
Мать ребёнка: Ананьева Мавра Яковлева
Смерть
Неизвестно