Фрол Иванов
Место рождения
Дата рождения1667
Дата смертиДо 1739
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Ирина Фролова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Марфа Фролова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
До 1739