Фрол Иванов 1667 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФрол Иванов

Фрол Иванов

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1667

Дата смерти

До 1739

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Ирина Фролова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1711

Дочь: Марфа Фролова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1739
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.