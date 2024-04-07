Сыч Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Капитула Иван Григорьевич
Мать: Капитула Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сыч Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сыч Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Сыч Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрашова Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Сыч Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гоголева Светлана Григорьевна
Отец ребёнка: Сыч Григорий Никифорович
Смерть
Неизвестно