Сыч Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыч Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капитула Иван Григорьевич

Мать: Капитула Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыч Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Сыч Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыч Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Сыч Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрашова Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Сыч Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гоголева Светлана Григорьевна

Отец ребёнка: Сыч Григорий Никифорович

Смерть
Неизвестно

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