Максюкова -- Феодосия Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти24.10.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1875
Сын: Максюков Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Максюков Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
13.03.1877
Сын: Максюков Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Максюков Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
24.01.1881
Отец ребёнка: Максюков Дмитрий Федорович
Смерть
24.10.1902
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
1905
Сын: Максюков Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Максюков Дмитрий Федорович