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Максюкова -- Феодосия Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

24.10.1902

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максюков Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
15.11.1875

Сын: Максюков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Максюков Дмитрий Федорович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.03.1877

Сын: Максюков Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Максюков Дмитрий Федорович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.01.1881

Сын: Максюков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Максюков Дмитрий Федорович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
24.10.1902
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
1905

Сын: Максюков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Максюков Дмитрий Федорович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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