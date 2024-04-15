Простатин Даниил Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Простатин Даниил Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

07.02.1888 ст.

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Простатин Борис Лонгинович

Мать: не указана

Место жительства
С 1846
Кровное, Сумська область
переведен одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова, той же что на Ломне | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
переведен одного владения в Кровную | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LX-J?i=448&cat=3007372
Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
19.01.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Макар Максимович Простатин
Восприемник
07.04.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Ирина Ильинична (Простатина) Красуля
Восприемник
02.02.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Семен Максимович Простатин
Восприемник
03.04.1876 ст.
Николаевка, Сумська область
Никита Ильич Простатин
Восприемник
15.10.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Анастасия Максимовна Простатина
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
07.02.1888 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHQ-4?i=615&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
09.02.1888 ст.
на отведенном кладбище
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