Простатин Даниил Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти07.02.1888 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Простатин Борис Лонгинович
Место жительства
С 1846
переведен одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова, той же что на Ломне | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
переведен одного владения в Кровную | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LX-J?i=448&cat=3007372
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
19.01.1869 ст.
Макар Максимович Простатин
Восприемник
07.04.1873 ст.
Ирина Ильинична (Простатина) Красуля
Восприемник
02.02.1874 ст.
Семен Максимович Простатин
Восприемник
03.04.1876 ст.
Никита Ильич Простатин
Восприемник
15.10.1877 ст.
Анастасия Максимовна Простатина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.02.1888 ст.
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHQ-4?i=615&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
09.02.1888 ст.
на отведенном кладбище