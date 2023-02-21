Мокриенко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1955
Отец: Мокриенко Дмитрий
Мать: Мокриенко Анна (Ганна)
Рождение ребёнка
12.04.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.05.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности