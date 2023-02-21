Мокриенко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокриенко Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1955

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1955

Отец: Мокриенко Дмитрий

Мать: Мокриенко Анна (Ганна)

Рождение ребёнка
12.04.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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