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Портнова Елена

Место рождения

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1881

Сын: Портнов Иван Петрович

Отец ребёнка: Портнов Петр Ефимович

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1883

Сын: Портнов Павел Петрович

Отец ребёнка: Портнов Петр Ефимович

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1886

Сын: Портнов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Портнов Петр Ефимович

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Неизвестно
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