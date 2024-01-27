Портнова Елена
Место рожденияЕлисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Портнов Петр Ефимович
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Портнов Петр Ефимович
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Портнов Петр Ефимович
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Неизвестно