Тишкина Ирина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1917
Отец ребёнка: Тишкин Андрей(Андриан) Герасимович
ГАКО Ф.Ф-33 Оп.6 Д.26 137 113 12 11 1917 сын Степан Кудрявские выселки крестьянин Тишкин Андрей Герасимович Ирина Тихоновна Кудрявские выселки крестьянин Ерохин Тихон Иванович
Смерть
Неизвестно