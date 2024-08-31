Тишкина Ирина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишкина Ирина Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тишкин Андрей(Андриан) Герасимович

Кудрявец, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.11.1917

Сын: Тишкин Степан Андреевич

Отец ребёнка: Тишкин Андрей(Андриан) Герасимович

Кудрявец, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
ГАКО Ф.Ф-33 Оп.6 Д.26 137 113 12 11 1917 сын Степан Кудрявские выселки крестьянин Тишкин Андрей Герасимович Ирина Тихоновна Кудрявские выселки крестьянин Ерохин Тихон Иванович
Смерть
Неизвестно

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