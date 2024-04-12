Малыгин Григорий Васильев
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Малыгин Василий
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Праскева Григорьевна
Мать ребёнка: Малыгина Евдокия Гурова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малыгина Евдокия Гурова
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно