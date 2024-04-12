Малыгин Григорий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалыгин Григорий Васильев

Малыгин Григорий Васильев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Малыгин Василий

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Праскева Григорьевна

Мать ребёнка: Малыгина Евдокия Гурова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Евдокия Гурова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close