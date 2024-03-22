Гордеева (Кулебякина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Кулебякина) Ирина

Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Кулебякинъ Осипъ

Мать: Кулебякина Агафья

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Миногина Марья

Отец ребёнка: Гордеевъ Михаила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Гордеевъ Григорий

Отец ребёнка: Гордеевъ Михаила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Демидова Агафья

Отец ребёнка: Гордеевъ Михаила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1785

Дочь: Гордеева Мария

Отец ребёнка: Гордеевъ Михаила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеевъ Михаила

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