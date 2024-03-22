Гордеева (Кулебякина) Ирина
Место рождения
Дата рождения1752
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Кулебякинъ Осипъ
Мать: Кулебякина Агафья
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Миногина Марья
Отец ребёнка: Гордеевъ Михаила
Рождение ребёнка
1776
Сын: Гордеевъ Григорий
Отец ребёнка: Гордеевъ Михаила
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Демидова Агафья
Отец ребёнка: Гордеевъ Михаила
Рождение ребёнка
29.03.1785
Дочь: Гордеева Мария
Отец ребёнка: Гордеевъ Михаила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордеевъ Михаила