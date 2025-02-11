Петр Иванов 19.06.1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Петр Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 19.06.1884, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 02.07.1884, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Прасковья ЕгороваДо 1861 г.р.
Отец
Туйгунов Иван Максимов1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1884

Отец: Туйгунов Иван Максимов

Мать: Прасковья Егорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
02.07.1884
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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