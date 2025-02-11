Петр Иванов
мужской, родился 19.06.1884, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 02.07.1884, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьПрасковья ЕгороваДо 1861 г.р.
ОтецТуйгунов Иван Максимов1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1884
Отец: Туйгунов Иван Максимов
Мать: Прасковья Егорова
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.07.1884
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область