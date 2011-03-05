(Lytton) Donna Mae
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1950
Дата смерти05.03.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.10.1968
San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
09.10.1969
Сын: Bolotin Marvin Scott
Отец ребёнка: Bolotin Alec James
Рождение ребёнка
05.11.1971
Los Angeles County, California, USA
Рождение ребёнка
08.12.1974
Lake County, California, USA
Смерть
05.03.2011
Lucerne, Lake, California, USA