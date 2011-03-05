(Lytton) Donna Mae — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Lytton) Donna Mae

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1950

Дата смерти

05.03.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1969 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bolotin Alec James

San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
09.10.1969

Сын: Bolotin Marvin Scott

Отец ребёнка: Bolotin Alec James

Рождение ребёнка
05.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bolotin Alec James

Los Angeles County, California, USA
Рождение ребёнка
08.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bolotin Alec James

Lake County, California, USA
Смерть
05.03.2011
Lucerne, Lake, California, USA
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